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Аллергиков предупредили о пыльце сорных трав
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Аллергиков предупредили о пыльце сорных трав в Москве 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичей с чувствительностью к пыльце сорных трав ожидает волна аллергии в августе. Об этом сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура, передает агентство «Москва».
«На настоящий момент в московском регионе имеет место экспозиция пыльцы сорных трав (сложноцветные, маревые и подорожниковые), и ее концентрация в воздухе будет нарастать в течение ближайшего месяца», — сказал он.
По словам Пампуры, грозы и повышенная влажность воздуха могут вызвать у аллергиков обострение вплоть до приступов бронхиальной астмы.
«Для жителей мегаполиса, страдающих гиперчувствительностью к пыльце, необходимо понимание некоторых потенциально опасных ситуаций. Прежде всего, это грозы, когда в условиях высокой влажности образуется биоаэрозоль, в котором присутствуют крайне опасные для больных поллинозом пыльцевые аллергены. Последние включаются в микрочастицы, размер которых позволяет им достигать средних и мелких бронхов. В этой ситуации резко повышается вероятность развития приступа бронхиальной астмы», — пояснил аллерголог.
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