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С 1 августа пенсионеры могут бесплатно ездить на пригородных поездах
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С 1 августа пенсионеры могут бесплатно ездить на пригородных поездах 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Пенсионеры из Москвы и Московской области, в том числе и из района Чертаново Северное, теперь могут бесплатно пользоваться услугами Центральной пригородной пассажирской компании. Льготы вступили в силу в среду, 1 августа.
Чтобы воспользоваться привилегий, нужно обратиться в кассу, предъявить социальную карту москвича и оформить бесплатный билет. Отметим, что при первичной покупке такого проездного на карту запишут право на льготу. В дальнейшем оформлять билеты можно будет не только у кассира, но и в автоматах, расположенных на пригородных станциях.
Помимо пенсионеров, льготу получили родители детей-инвалидов, в многодетной семье, ребенка-сироты, почетные доноры и другие категории граждан. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Льготники могут получить новую услугу на всех пригородных станциях. Напомним, что в районе Чертаново Северное работает платформа «Чертаново» Павелецкого направления.
Инициатором введения новых привилегий стал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/08/01/43295/
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