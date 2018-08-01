С 1 августа пенсионеры могут бесплатно ездить на пригородных поездах

Пенсионеры из Москвы Московской области , в том числе и из района Чертаново Северное, теперь могут бесплатно пользоваться услугами Центральной пригородной пассажирской компании. Льготы вступили в силу в среду, 1 августа.

Чтобы воспользоваться привилегий, нужно обратиться в кассу, предъявить социальную карту москвича и оформить бесплатный билет. Отметим, что при первичной покупке такого проездного на карту запишут право на льготу. В дальнейшем оформлять билеты можно будет не только у кассира, но и в автоматах, расположенных на пригородных станциях.

Помимо пенсионеров, льготу получили родители детей-инвалидов, в многодетной семье, ребенка-сироты, почетные доноры и другие категории граждан. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Льготники могут получить новую услугу на всех пригородных станциях. Напомним, что в районе Чертаново Северное работает платформа «Чертаново» Павелецкого направления.

Инициатором введения новых привилегий стал мэр Москвы Сергей Собянин

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/08/01/43295/