Завтра в Ростове ожидают дождливую погоду

В Ростове-на-Дону в четверг, 2 августа, синоптики прогнозируют дождливую погоду и переменную облачность. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. При этом воздух прогреется до +30 градусов Цельсия. Порывы ветра будут достигать 4 м/с.

В течение последующих четырех дней, с 3 по 6 августа, осадков в донской столице не ожидается. Столбики термометра в эти дни поднимутся до отметок в +31.. +33 градусов Цельсия.

Вернется дождливая погода в Ростов снова во вторник, 7 августа. Всю неделю температура ночью не будет превышать 21 градуса тепла.