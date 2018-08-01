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Завтра в Ростове ожидают дождливую погоду
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Завтра в Ростове ожидают дождливую погоду 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону в четверг, 2 августа, синоптики прогнозируют дождливую погоду и переменную облачность. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. При этом воздух прогреется до +30 градусов Цельсия. Порывы ветра будут достигать 4 м/с.
В течение последующих четырех дней, с 3 по 6 августа, осадков в донской столице не ожидается. Столбики термометра в эти дни поднимутся до отметок в +31.. +33 градусов Цельсия.
Вернется дождливая погода в Ростов снова во вторник, 7 августа. Всю неделю температура ночью не будет превышать 21 градуса тепла.
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