Новые пешеходные переходы появились на ул. Ельнинская и в Новомещерском проезде

Новые пешеходные переходы организованы на западе Москвы , сообщает единый транспортный портал. «В Западном округе Москвы организованы новые пешеходные переходы. Появление переходов на ул. Ельнинская и в Новомещерском проезде повысит безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) приняли решение о переносе остановки общественного транспорта и организации регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть на ул. Ельнинская у южного вестибюля станции метро «Молодежная». Кроме того, по просьбам жителей специалисты ЦОДД провели новый нерегулируемый пешеходный переход через Новомещерский проезд в районе пересечения с Боровским шоссе. «Данное решение позволило повысить безопасность на дороге», — добавили в пресс-службе.