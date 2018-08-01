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Новые пешеходные переходы появились на ул. Ельнинская и в Новомещерском проезде
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Новые пешеходные переходы появились на ул. Ельнинская и в Новомещерском проезде 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новые пешеходные переходы организованы на западе Москвы, сообщает единый транспортный портал.
«В Западном округе Москвы организованы новые пешеходные переходы. Появление переходов на ул. Ельнинская и в Новомещерском проезде повысит безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) приняли решение о переносе остановки общественного транспорта и организации регулируемого пешеходного перехода через проезжую часть на ул. Ельнинская у южного вестибюля станции метро «Молодежная». Кроме того, по просьбам жителей специалисты ЦОДД провели новый нерегулируемый пешеходный переход через Новомещерский проезд в районе пересечения с Боровским шоссе. «Данное решение позволило повысить безопасность на дороге», — добавили в пресс-службе.
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