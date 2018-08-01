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Детсад и школа: в Свиблове построили образовательный комплекс
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Детсад и школа: в Свиблове построили образовательный комплекс 

Департамент градостроительной политики города Москвы 57 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
На северо-востоке Москвы завершилось строительство образовательного комплекса в Лазоревом проезде, который включает в себя детский сад на 240 мест и школу на 550 мест. Объект планируется сдать уже в этом месяце, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«Общая площадь нового образовательного комплекса составляет более 18,3 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание построено по специальному проекту и соответствует всем требованиям, предъявляемым к образовательным объектам», — сказал он.
Новый учебный комплекс станет частью международной сети школ. Принятая в них система образования направлена на развитие в ребенке интереса к различным наукам, лидерских качеств и творческого подхода.
С 2011 года в городе построили около 300 новых школ и детских садов, 13 школ и 14 детских садов появились в 2017-м. В ближайшие три года планируется ввести еще более 120 объектов образования, в которых смогут обучаться около 14 тысяч детей.
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