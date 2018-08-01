В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в среду, 1 августа, из-за жары, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в пояснении к карте на сайте ведомства.
По данным Гидрометцентра, высокая температура сохранится в регионе 1 августа с 15.00 в течение пяти часов.
Как сообщалось ранее, по данным центра «Фобос», жителей столичного региона 1 августа ждет сухая и жаркая погода, столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 29 градусов.