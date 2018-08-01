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Москвичей перепугали стихийными бедствиями из-за жары
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Москвичей перепугали стихийными бедствиями из-за жары 

Дни.ру 45 минут назад
В Москве и Московской области 1 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Гидрометцентр России предупредил, что погода опасна — есть вероятность стихийных бедствий, передает Life.ru.
По данным экспертов, воздух в столичном регионе может днем прогреться до 30 градусов. «Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении метеослужбы. Более того, такая температура в Москве и области продержится также 2 и 3 августа. После этого она начнет постепенно снижаться до 26 градусов. Ночью будет уже нежарко — от 13 до 18 градусов, пишет сетевое издание m24.ru.
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