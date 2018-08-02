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Торговые киоски в ЮЗАО стали самыми привлекательными для московских бизнесменов
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Торговые киоски в ЮЗАО стали самыми привлекательными для московских бизнесменов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
С начала 2018 года за право торговли в киосках, тележках и павильонах боролись около 700 столичных предпринимателей. Самыми привлекательными округами для владельцев точек стали ЮЗАО и ЮАО, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, второе место по популярности заняли киоски, расположенные рядом со станциями метро «Алексеевская» и «Краснопресненская».
«В среднем на лот претендовали шесть — семь участников. Любопытно, что самая высокая конкуренция наблюдалась не в районах Центрального административного округа, а на Юге столицы», — рассказал Дегтев.
В настоящее время на аукционы в столице выставлены 115 лотов. Подробную информацию по ним можно получить в разделе «Нестационарные объекты» на инвестиционном портале Москвы.
Победителям торгов предложат заключить договор аренды с фиксированной ставкой сроком на пять лет. В торговых павильонах можно будет продавать хлеб, мороженое, овощи и фрукты, а также цветы.
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