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На Замоскворецкой линии появился именной состав «ЦСКА»
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На Замоскворецкой линии появился именной состав «ЦСКА» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Тематический поезд ЦСКА начал курсировать по Замоскворецкой линии метро 30 июля. Так город поздравил знаменитый клуб с 95-летием.
Дизайн вагонов выполнен в цветах символики ЦСКА, а внутри пассажиры смогут прочесть познавательные факты из истории клуба и увидеть фотографии значимых моментов.
Это уже второй тематический поезд, пущенный по Замоскворецкой линии в этом году. Первым был именной состав «Малый театр», посвященный творчеству русских литературных классиков.
Запуск тематических поездов на Замоскворецкой демонстрирует стремительное развитие транспортной инфраструктуры столицы. А кроме этого, в Братееве строится вторая очередь электродепо, которую введут в эксплуатацию уже в 2019 году. Это позволит обслуживать больше составов и, соответственно, улучшить качество работы метрополитена.
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на июльской встрече с жителями района, когда Александра Белякова, проживающая в Братееве, попросила прокомментировать слухи о том, что в электродепо строят вторую очередь. Сергей Собянин подтвердил информацию об усовершенствовании депо и рассказал, как это скажется на обслуживании метрополитена.
— Метропоезда и вагоны будут обслуживаться лучше. Будут чище, метро будет безопаснее. Плюс — появятся новые рабочие места, — заявил Сергей Собянин.
Всего, по словам мэра, в депо будет около двух тысяч рабочих мест.
А руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в свою очередь обозначил сроки: оставшиеся работы планируется завершить к началу 2019 года.
«Братеево» — очень молодое электродепо, оно появилось только в 2014 году. Это стало настоящим событием как для района, так и для всего метрополитена: дополнительных электродепо не строили в Москве в течение 19-ти лет, и только 4 года назад были введены в эксплуатацию два новых: «Братеево» и «Митино».
Не только депо, но и метрополитен в общем стал развиваться в районе недавно. До 2011 на территории Братеева вовсе не было станций подземки. Ближайшим доступом к метро была станция «Марьино», до которой можно было добраться на автобусах и маршрутном такси. Кроме того, у Братеева было развито наземное транспортное сообщение со станциями «Каширская» и «Красногвардейская».
В 2011 году открылась станция метро «Борисово», а через год появилась и «Алма-Атинская». С тех пор у жителей Братеева не было необходимости делать множество пересадок на различные виды транспорта, чтобы путешествовать по городу.
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