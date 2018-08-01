На Замоскворецкой линии появился именной состав «ЦСКА»

Тематический поезд ЦСКА начал курсировать по Замоскворецкой линии метро 30 июля. Так город поздравил знаменитый клуб с 95-летием.

Дизайн вагонов выполнен в цветах символики ЦСКА, а внутри пассажиры смогут прочесть познавательные факты из истории клуба и увидеть фотографии значимых моментов.

Это уже второй тематический поезд, пущенный по Замоскворецкой линии в этом году. Первым был именной состав «Малый театр», посвященный творчеству русских литературных классиков.

Запуск тематических поездов на Замоскворецкой демонстрирует стремительное развитие транспортной инфраструктуры столицы. А кроме этого, в Братееве строится вторая очередь электродепо, которую введут в эксплуатацию уже в 2019 году. Это позволит обслуживать больше составов и, соответственно, улучшить качество работы метрополитена.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на июльской встрече с жителями района, когда Александра Белякова, проживающая в Братееве, попросила прокомментировать слухи о том, что в электродепо строят вторую очередь. Сергей Собянин подтвердил информацию об усовершенствовании депо и рассказал, как это скажется на обслуживании метрополитена.

— Метропоезда и вагоны будут обслуживаться лучше. Будут чище, метро будет безопаснее. Плюс — появятся новые рабочие места, — заявил Сергей Собянин.

Всего, по словам мэра, в депо будет около двух тысяч рабочих мест.

А руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в свою очередь обозначил сроки: оставшиеся работы планируется завершить к началу 2019 года.

«Братеево» — очень молодое электродепо, оно появилось только в 2014 году. Это стало настоящим событием как для района, так и для всего метрополитена: дополнительных электродепо не строили в Москве в течение 19-ти лет, и только 4 года назад были введены в эксплуатацию два новых: «Братеево» и «Митино».

Не только депо, но и метрополитен в общем стал развиваться в районе недавно. До 2011 на территории Братеева вовсе не было станций подземки. Ближайшим доступом к метро была станция «Марьино», до которой можно было добраться на автобусах и маршрутном такси. Кроме того, у Братеева было развито наземное транспортное сообщение со станциями «Каширская» и «Красногвардейская».

В 2011 году открылась станция метро «Борисово», а через год появилась и «Алма-Атинская». С тех пор у жителей Братеева не было необходимости делать множество пересадок на различные виды транспорта, чтобы путешествовать по городу.