Ещё
МГИК завершил жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на ТВ для кандидатов в мэры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГИК завершил жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на ТВ для кандидатов в мэры 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) завершила распределение эфирного времени на городских каналах государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами в мэры столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Эфирное время предоставляется на двух городских телеканалах — «Москва 24» и «Москва Доверие», и двух городских радиоканалах — это «Радио Москвы» и «Москва FM». В соответствии с законом, на каждом из этих телерадиоканалах предоставляется бесплатное эфирное время из расчета 60 минут на каждого кандидата в объеме 300 минут в течении 20 дней по будням с 13 августа по 7 сентября на каждом из СМИ. Из них 150 минут предоставляется кандидатам под агитационные ролики. Каждый кандидат получает 180 секунд бесплатного эфирного времени в день по будням с 27 августа по 7 сентября на каждом телерадиоканале», — сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Бесплатное эфирное время предоставляется по рабочим дням в период, который начинается 13 августа 2018 г. и заканчивается в 00:00 часов по местному времени 8 сентября 2018 г.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение в Орликовом пер. и на участке ул. Каланчевская перекроют в ночь на 5 августа из-за съемок фильма «Аэроэкспресс»: Проект второй ветки в аэропорт Шереметьево не предусматривает строительства новых путей Мультимедийная выставка к 90-летию Микки Мауса откроется в Москве в октябре
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал285
Лепс ударил Аллу Михееву372
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье20
Раскрыт секрет военных успехов России294
Умерла Людмила Глухова20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение