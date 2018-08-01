МГИК завершил жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на ТВ для кандидатов в мэры

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) завершила распределение эфирного времени на городских каналах государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами в мэры столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

«Эфирное время предоставляется на двух городских телеканалах — «Москва 24» и « Москва Доверие», и двух городских радиоканалах — это «Радио Москвы» и «Москва FM». В соответствии с законом, на каждом из этих телерадиоканалах предоставляется бесплатное эфирное время из расчета 60 минут на каждого кандидата в объеме 300 минут в течении 20 дней по будням с 13 августа по 7 сентября на каждом из СМИ. Из них 150 минут предоставляется кандидатам под агитационные ролики. Каждый кандидат получает 180 секунд бесплатного эфирного времени в день по будням с 27 августа по 7 сентября на каждом телерадиоканале», — сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут

Бесплатное эфирное время предоставляется по рабочим дням в период, который начинается 13 августа 2018 г. и заканчивается в 00:00 часов по местному времени 8 сентября 2018 г.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.