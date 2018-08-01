Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 4–5 августа

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в предстоящие выходные из-за проведения ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В выходные дни, с 4 на 5 августа, с 09:50 до 05:50 работы пройдут на участке Москва — Лосиноостровская. Четвертого августа с рейсов будут сняты несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями «Щелково», «Болшево», «Монино», «Пушкино», «Сергиев Посад» и «Александров»», — говорится в сообщении.

У некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

«Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»», — отмечается в материале.