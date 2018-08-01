Кличко пообещал, что Шулявский путепровод откроют через полтора года

Киевский городской голова Виталий Кличко провел инспекцию хода строительства столичных автодорог, после чего рассказал в эфире телеканала «Прямой» о ее результатах. Он также пообещал, что Шулявский путепровод будет открыт через 1,5-2 года. По словам мэра, реконструкция данного путепровода уже началась. На время проведения работ Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА будет разработана резервная схема движения транспорта.

«Сейчас мы на улице семьи Кульженко, скорее не на улице, а в обратном направлении. До конца года здесь будет движение транспорта. Четыре полосы транспорта будут соединять с окружной. В следующем году будет развязка, которая позволит транзитному транспорту не заезжать в Киев. Это уменьшит транспортную нагрузку города и улучшит пропускную способность улиц», — заявил Кличко. Ранее он уже говорил о том, что на реконструкцию Шулявского моста нужно не менее 1,5 млрд гривен. Кроме того, в ремонте нуждаются еще 75 столичных мостов.