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Вход на территорию парка 300-летия Петербурга останется бесплатным
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Вход на территорию парка 300-летия Петербурга останется бесплатным 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Городские власти не рассматривали вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга, заявил представитель пресс-службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Inforeactor.
Ранее в социальных сетях разгорелся спор между пользователями — одни предлагали ввести плату за посещение парка из-за наплыва отдыхающих, другие выступали категорически против.
В комитете по благоустройству города заявили, что вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга и других зелёных зон общего пользованию комитетом по благоустройству не рассматривался.
Говоря о наплыве отдыхающих, представитель пресс-службы комитета отметил, что летом в Петербурге проходит большое количество масштабных мероприятий, на которых собираются тысячи горожан и туристов.
«Необыкновенно жаркое лето также зовёт петербуржцев в тенистые сады и парки, к рекам и заливу. Зелёные зоны несут значительную рекреационную нагрузку», — пояснил представитель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Собеседник Inforeactor добавил, что уборка в садах и парках в основном проходит в ночные часы, а городские садовники с начала сезона работают в усиленном режиме.
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