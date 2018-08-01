Вход на территорию парка 300-летия Петербурга останется бесплатным

Городские власти не рассматривали вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга , заявил представитель пресс-службы комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Inforeactor.

Ранее в социальных сетях разгорелся спор между пользователями — одни предлагали ввести плату за посещение парка из-за наплыва отдыхающих, другие выступали категорически против.

В комитете по благоустройству города заявили, что вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга и других зелёных зон общего пользованию комитетом по благоустройству не рассматривался.

Говоря о наплыве отдыхающих, представитель пресс-службы комитета отметил, что летом в Петербурге проходит большое количество масштабных мероприятий, на которых собираются тысячи горожан и туристов.

«Необыкновенно жаркое лето также зовёт петербуржцев в тенистые сады и парки, к рекам и заливу. Зелёные зоны несут значительную рекреационную нагрузку», — пояснил представитель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Собеседник Inforeactor добавил, что уборка в садах и парках в основном проходит в ночные часы, а городские садовники с начала сезона работают в усиленном режиме.