Скорость движения на Садовом кольце возросла на 9% по сравнению с прошлым годом

"У нас есть цифры за январь-май 2018 года по сравнению с таким же периодом 2018 года: у нас на 5% увеличилась средняя скорость движения на основных вылетных магистралях и на МКАД, на 9% на Садовом кольце и на 11% на ТТК", — заявил заместитель мэра.

Ликсутов отметил, что увеличение скорости стало возможным после окончания реконструкции на магистралях и завершения активной фазы программы «Моя улица».