Скорость движения на Садовом кольце возросла на 9% по сравнению с прошлым годом 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Скорость движения на основных магистралях Москвы, МКАД, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Садовом кольце в январе-мае 2018 года значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду в интервью радио «Говорит Москва».
"У нас есть цифры за январь-май 2018 года по сравнению с таким же периодом 2018 года: у нас на 5% увеличилась средняя скорость движения на основных вылетных магистралях и на МКАД, на 9% на Садовом кольце и на 11% на ТТК", — заявил заместитель мэра.
Ликсутов отметил, что увеличение скорости стало возможным после окончания реконструкции на магистралях и завершения активной фазы программы «Моя улица».