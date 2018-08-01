Московские школы сами выберут дату начала учебного года

Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать начало 2018/2019 учебного года с учетом планов родителей и самих учеников.

Дело в том, что 1 сентября — суббота — практически во всех московских школах не является учебным днем.

Мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по 3 сентября включительно, передает mos.ru слова заместителя руководителя Департамента образования города Москвы Павла Карпова

И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

В каждом округе Москвы открылись бесплатные кинотеатры

На Geek Picnic-2018 можно будет попасть бесплатно

Школьники будут изучать историю с помощью технологий дополненной реальности