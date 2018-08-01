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Московские школы сами выберут дату начала учебного года
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Московские школы сами выберут дату начала учебного года 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать начало 2018/2019 учебного года с учетом планов родителей и самих учеников.
Дело в том, что 1 сентября — суббота — практически во всех московских школах не является учебным днем.
Мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по 3 сентября включительно, передает mos.ru слова заместителя руководителя Департамента образования города Москвы Павла Карпова.
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