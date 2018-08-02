«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 2 и 3 августа

Подмосковье и Москве на 2 и 3 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 четверга.

Такой же уровень из-за высокой пожароопасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Смоленской и Брянской областей.

В Подмосковье и Москве в четверг температурный фон будет на 6-7 градусов выше климатической нормы для начала августа. Ветер будет дуть северный со скоростью 1-6 метров в секунду. 3 августа в регионе будет малооблачно, без осадков, температура ночью составит плюс 13-15 градусов, днем — 28-30 градусов.