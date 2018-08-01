Пассажиропоток РЖД в июле вырос на 1,8% — до 105,2 млн человек

Более 105,2 млн пассажиров перевезены в июле 2018 г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» , что 1,8% больше результата годичной давности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По оперативным данным, в июле 2018 г. на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезены свыше 105,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлены 91,9 млн пассажиров (плюс 1,2%), в дальнем следовании — 13,3 млн (плюс 5,6%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за январь-июль 2018 г. отправлены 653,5 млн пассажиров (рост составил 3,2% к январю-июлю 2017 г.). Из них в дальнем следовании перевезены 62,8 млн пассажиров (рост на 8,6%), в пригородном сообщении — 590,7 млн (рост на 2,6%).

«За семь месяцев 2018 г. по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезены более 70,7 млн пассажиров. В том числе в июле услугами проезда электропоездами «Ласточка» на МЦК воспользовались почти 10,2 млн пассажиров. Рекордное количество пассажиров в сутки на МЦК со дня его открытия было перевезено 16 мая 2018 г. — 449 тыс. 818 человек», — заключили в пресс-службе.