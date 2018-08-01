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Новый участок для «Дома-2» будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном
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Новый участок для «Дома-2» будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном 

Говорит Москва 1 час назад
Территория в Новой Москве, где проходят съёмки «Дома-2», попала в планы столичных властей, которые предполагают строительство автодороги из Саларьева в Марьино.
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