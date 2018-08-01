Уже осенью на одном из маршрутов в СВАО будут курсировать электробусы

Первые электробусы выйдут на дороги столицы этой осенью. Как сообщил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , одним из маршрутов, на котором они появятся, станет маршрут № 76, проходящий по северо-востоку столицы. За счет снижения уровня шума и вибрации в салоне поездки станут более комфортными для пассажиров. В электробусах предусмотрены низкие полы без перепадов высоты, а салоны оборудованы USB-зарядками, системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации. Также Максим Ликсутов отметил, что к 2030 году в Москве будут курсировать только электрические автобусы.