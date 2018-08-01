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Ремонт дороги спровоцировал заторы в центре Челябинска
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Ремонт дороги спровоцировал заторы в центре Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Заторы образовались на проспекте Ленина в Челябинске из-за ремонта дороги, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По данным сервиса Яндекс. Пробки, наибольшие затруднения наблюдаются на пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом и улицей Энгельса, здесь скорость потока не превышает 5-7 км/ч.
По сообщению городской администрации, в данный момент дорожники укладывают новый асфальт на участке от Свердловского проспекта до улицы Володарского, затем работы продолжатся на участках от улицы Энгельса до улицы Володарского, от улицы Энтузиастов до улицы Энгельса и от Свердловского проспекта до улицы Красной в сторону центра.
«Просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу и по возможности корректировать свой маршрут, а также соблюдать правила дорожного движения и не въезжать на перекресток, если впереди образовался затор», — говорится в сообщении.
В администрации также напоминают, что первый этап дорожных работ на проспекте Ленина продлится до вечера 7 августа. На втором этапе покрытие заменят на участке от улицы Артиллерийской до Рождественского, при этом движение транспорта здесь ограничат с утра 7 августа до вечера 10 августа.
Добавим, что ремонты также продолжаются на перекрёстках проспекта Победы с улицами Кирова, Чайковского и Молодогвардейцев.
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