«Собянинские льготы» на проезд в пригородных поездах вступили в силу

Московские пенсионеры и граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электропоездах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 млн москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформить бесплатный билет", — говорится в сообщении.

Право на льготу предоставляется пенсионерам, почетным донорам СССР, России Москвы , родителям и законным представителям детей-инвалидам, родителям инвалида с детства в случае получения им профессионального образования — до 23 лет, одному из родителей в многодетной семье, одному из опекунов, воспитывающих сироту в возрасте до 18 лет, приемным родителям-участникам пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Бесплатный проезд льготникам предоставляется на пригородных поездах любых категорий. Для осуществления проезда необходима действующая льготная карта москвича, а также бесплатный билет, который оформляется в пригородной кассе.

Отмечается, что льготники смогут бесплатно ездить на всех категориях пригородных поездов. Для бесплатного проезда необходима действующая льготная карта москвича, а также бесплатный билет, который нужно будет оформить в пригородной кассе.

"При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате", — рассказали в пресс-службе мэра.