«Собянинские льготы» на проезд в электричках получили 1,6 млн москвичей

«Собянинские льготы» на проезд в пригородных поездах вступили в силу.

С 1 августа столичные пенсионеры и ряд других льготников получили право бесплатного проезда в электричках. Причем, не только тех, которые ходят по Москве Подмосковью , но и следующих без пересадок в другие регионы из столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной страничке в социальной сети «В контакте» и в Twitter.

Беспересадочное сообщение у Москвы, напоминает Собянин, есть с Рязанью , Владимиром, Тулой и многими другими городами.

Новую льготу получили в общей сложности 1,6 миллиона москвичей. Она распространяется не только на простые электрички, но и скорые и экспрессы, независимо от числа поездок.

Для приобретения бесплатного билета нужно иметь при себе cоциальную карту москвича. При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате.