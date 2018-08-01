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«Собянинские льготы» на проезд в электричках получили 1,6 млн москвичей
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«Собянинские льготы» на проезд в электричках получили 1,6 млн москвичей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«Собянинские льготы» на проезд в пригородных поездах вступили в силу.
С 1 августа столичные пенсионеры и ряд других льготников получили право бесплатного проезда в электричках. Причем, не только тех, которые ходят по Москве и Подмосковью, но и следующих без пересадок в другие регионы из столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной страничке в социальной сети «В контакте» и в Twitter.
Беспересадочное сообщение у Москвы, напоминает Собянин, есть с Рязанью, Владимиром, Тулой и многими другими городами.
Новую льготу получили в общей сложности 1,6 миллиона москвичей. Она распространяется не только на простые электрички, но и скорые и экспрессы, независимо от числа поездок.
Для приобретения бесплатного билета нужно иметь при себе cоциальную карту москвича. При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате.
Введение льготы потребовало огромной технической работы, которую в сжатые сроки провели РЖД и пригородные железнодорожные компании, работающие в столичном регионе и близлежащих областях России.
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