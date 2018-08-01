«Собянинские льготы» на проезд в электричках получили 1,6 миллиона москвичей

С 1 августа московские пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина

"Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформить бесплатный билет", — сообщается на сайте Сергея Собянин.

Право на льготу имеют пенсионеры, почетные доноры СССР, России Москвы , родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, воспитывающий ребенка-сироту, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Для оформления бесплатного проезда необходима действующая льготная карта москвича, а также бесплатный билет, который нужно будет оформить в пригородной кассе.

"При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате", — уточняется в сообщении.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, поэтому будет справедливо, если пенсионеры и другие льготники смогут ездить в электричках бесплатно, как на метро и МЦК.