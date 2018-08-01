Учебный комплекс почти на 800 мест сдадут в эксплуатацию в Лазоревом проезде до 1 сентября

Новый образовательный комплекс почти на 800 мест сдадут в эксплуатацию в Лазоревом проезде на северо-востоке столицы до 1 сентября, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Строительство образовательного комплекса в Лазоревом проезде на северо-востоке Москвы , который включает в себя детсад на 240 мест и школу на 550 мест, завершено. Объект планируется сдать в эксплуатацию уже в этом месяце. Общая площадь нового образовательного комплекса составляет более 18,3 тыс. кв. м. Трехэтажное здание построено по специальному проекту и соответствует всем требованиям, предъявляемым к образовательным объектам. Новый учебный комплекс станет частью международной сети школ Brookes Education Group», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина

Ранее сообщалось, что с 2011 г. в городе было построено более 300 новых школ и детских садов.