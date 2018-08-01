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Мэрия Москвы рассказала о жалобах на холод и жару в одних и тех же поездах метро
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Мэрия Москвы рассказала о жалобах на холод и жару в одних и тех же поездах метро 

Мослента 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Все кондиционеры в вагонах столичного метро во время и после чемпионата мира по футболу работали и работают в обычном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».
«Ничего не выключали», — сказал он, напомнив, что не все вагоны московского метро оборудованы кондиционерами.
По словам Ликсутова, температурный режим кондиционеров устраивает не всех пассажиров. «К сожалению, 50 процентов обращений мы получаем, что холодно. И так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, в этом же поезде примерно 50 процентов людей говорят, что жарко», — объяснил чиновник.
Ликсутов добавил, что температурный режим в вагонах — это достаточно специфическая вещь. «К сожалению, кому-то бывает комфортно или дискомфортно, но баланс интересов стараемся найти», — заключил он.
В 2016 году московские власти пообещали к 2025 году оснастить кондиционерами все вагоны метро.
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