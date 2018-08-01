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Ликсутов опроверг информацию о выключенных кондиционерах в метро
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Ликсутов опроверг информацию о выключенных кондиционерах в метро 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил, что кондиционеры в вагонах работают в прежнем режиме.
«Ничего не выключали. Есть вагоны, которые оборудованы кондиционером, есть вагоны, которые не оборудованы кондиционером. К сожалению, или если интересно, 50% обращений мы получаем, что холодно, и так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, примерно в этом же поезде 50% людей говорят, что жарко. Это очень такая специфическая вещь. К сожалению, кому-то бывает комфортно или дискомфортно, но баланс интересов стараемся найти».
Он добавил, что в поездах столичной подземки действует рекомендованный температурный режим, если работает климатическая установка.
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