Ликсутов опроверг информацию о выключенных кондиционерах в метро

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил, что кондиционеры в вагонах работают в прежнем режиме.

«Ничего не выключали. Есть вагоны, которые оборудованы кондиционером, есть вагоны, которые не оборудованы кондиционером. К сожалению, или если интересно, 50% обращений мы получаем, что холодно, и так как люди указывают сейчас конкретный номер поезда, примерно в этом же поезде 50% людей говорят, что жарко. Это очень такая специфическая вещь. К сожалению, кому-то бывает комфортно или дискомфортно, но баланс интересов стараемся найти».

Он добавил, что в поездах столичной подземки действует рекомендованный температурный режим, если работает климатическая установка.