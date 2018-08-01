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До 21 сентября ограничат движение по Роторной и Ботанической в Казани
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До 21 сентября ограничат движение по Роторной и Ботанической в Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Движение транспорта по улицам Ботанической и Роторной будет ограничено до 21 сентября, сообщает мэрия Казани со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома.
Движение закрыто на участке от ул. Шаляпина до ул. Родины по ул. Ботанической и на ул. Роторной на участке от Ботанической до Павлюхина.
Ограничения связаны с ремонтом дороги и одновременным устройством ливневой канализации.
Также, напомним, ограничено движение транспорта по ул. Большой Красной, с 4 августа предусмотрено поэтапное ограничения движения по ул. Даурской.
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