До 21 сентября ограничат движение по Роторной и Ботанической в Казани

Движение транспорта по улицам Ботанической и Роторной будет ограничено до 21 сентября, сообщает мэрия Казани со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома.

Движение закрыто на участке от ул. Шаляпина до ул. Родины по ул. Ботанической и на ул. Роторной на участке от Ботанической до Павлюхина.

Ограничения связаны с ремонтом дороги и одновременным устройством ливневой канализации.

Также, напомним, ограничено движение транспорта по ул. Большой Красной, с 4 августа предусмотрено поэтапное ограничения движения по ул. Даурской.