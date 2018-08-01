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Лето в городе: в ближайшие дни будет жарко
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Лето в городе: в ближайшие дни будет жарко 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Первый день последнего летнего месяца порадует горожан отличной погодой. В среду в столице ожидается жара, возможна небольшая облачность. Воздух прогреется до 26–28 градусов. По данным ГБУ «Автомобильные дороги», ветер будет дуть с востока со скоростью от двух до семи метров в секунду.
В четверг будет уже до 30 градусов тепла. Такая погода продержится в столице до выходных.
В субботу столбик термометра покажет 24–29 градусов, а в воскресенье — 22–27 градусов. При этом могут пройти кратковременные дожди.
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