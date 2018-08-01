Тонущую девочку вытащили из Терлецкого пруда в Москве

На востоке Москвы спасли 10-летнюю девочку, ее вытащили из Терлецкого пруда, инцидент произошел в 15 метрах от берега, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Днем на Терлецком пруду во время патрулирования московские спасатели заметили девочку, которая начала тонуть. Девочка 2008 года рождения купалась в пруду на надувном матрасе. Она перевернулась, испугалась и запаниковала. Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» поспешили к ней на помощь, подняли из воды и доставили на станцию», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что происшествие произошло в 400 метрах от станции и 15 метрах берега. По пути на станцию спасатели вызвали скорую помощь.

«Девочка отдыхала со своей тетей. Спасенную передали бригаде скорой помощи», — заключил сотрудник пресс-службы.