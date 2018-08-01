Ещё
Тонущую девочку вытащили из Терлецкого пруда в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тонущую девочку вытащили из Терлецкого пруда в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На востоке Москвы спасли 10-летнюю девочку, ее вытащили из Терлецкого пруда, инцидент произошел в 15 метрах от берега, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Днем на Терлецком пруду во время патрулирования московские спасатели заметили девочку, которая начала тонуть. Девочка 2008 года рождения купалась в пруду на надувном матрасе. Она перевернулась, испугалась и запаниковала. Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» поспешили к ней на помощь, подняли из воды и доставили на станцию», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что происшествие произошло в 400 метрах от станции и 15 метрах берега. По пути на станцию спасатели вызвали скорую помощь.
«Девочка отдыхала со своей тетей. Спасенную передали бригаде скорой помощи», — заключил сотрудник пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Около 1,6 млн льготников Москвы смогут бесплатно ездить в пригородных поездах со среды В центре Москвы в ночь на 5 августа перекроют несколько улиц для съемок фильма Движение по 5‑й Магистральной улице на северо‑западе Москвы ограничили до 25 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян160
Болгария ужесточает визовый режим43
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье114
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва30
Лепс ударил Аллу Михееву379
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение