Ещё
Спасатели вытащили из Москвы‑реки пассажиров перевернувшегося гидроцикла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели вытащили из Москвы‑реки пассажиров перевернувшегося гидроцикла 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные спасатели оказали помощь двум тонущим пассажирам перевернувшегося гидроцикла на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми около 21:00. Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево». Оказали спасенным первую помощь и спустя 20 минут молодые люди благополучно покинули станцию, отказавшись от медпомощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник также произошел инцидент на Фрунзенской набережной. Мужчину толкнул в воду его приятель и сам упал в воду. Происшествие на Москве-реке заметили спасатели.
«Спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли мужчину из реки и доставили на станцию для оказания первой помощи», — заключил сотрудник пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Движение по 5‑й Магистральной улице на северо‑западе Москвы ограничили до 25 августа Мосгоризбирком зарегистрирует экс‑владельца «СУ‑155» Балакина кандидатом в мэры столицы Москвичам рассказали, где наблюдать самый красивый звездопад года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал190
Лепс ударил Аллу Михееву337
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке41
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете13
России пообещали «санкции из ада»122
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение