Спасатели вытащили из Москвы‑реки пассажиров перевернувшегося гидроцикла

Столичные спасатели оказали помощь двум тонущим пассажирам перевернувшегося гидроцикла на северо-западе Москвы , сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми около 21:00. Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево». Оказали спасенным первую помощь и спустя 20 минут молодые люди благополучно покинули станцию, отказавшись от медпомощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник также произошел инцидент на Фрунзенской набережной. Мужчину толкнул в воду его приятель и сам упал в воду. Происшествие на Москве-реке заметили спасатели.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли мужчину из реки и доставили на станцию для оказания первой помощи», — заключил сотрудник пресс-службы.