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Москвичам предлагают выбрать цифровое будущее столицы
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Москвичам предлагают выбрать цифровое будущее столицы 

Вести Подмосковья 1 час назад
Обсудить развитие цифровых технологий Москвы предлагаю в Департаменте информационных технологий на площадке crowd.mos.ru. Об этом информирует портал мэра Москвы.
Власти предлагают оставить комментарии в разделах «Стратегические инициативы», «Стратегические инициативы» и «Умный город», а также предложить свои идеи по развитию высоких технологий в Москве по семи направлениям: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство». Обсуждение продлится с 1 по 10 августа.
В материале также отмечается, что у жителей Москвы будет возможность задать вопрос представителям IT-индустрии, а также экспертам столичного правительства.
В рамках цифровой стратегии Москвы «Умный город — 2030» власти планируют внедрение современных умных технологий: искусственный интеллект, интернет 5G, виртуальная/дополненная реальность, интернет вещей, блокчейн, 3D-печать, нейроинтерфейсы и большие данные (big data), — говорится в сообщении.
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