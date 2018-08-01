Москвичам предлагают выбрать цифровое будущее столицы

Обсудить развитие цифровых технологий Москвы предлагаю в Департаменте информационных технологий на площадке crowd.mos.ru. Об этом информирует портал мэра Москвы.

Власти предлагают оставить комментарии в разделах «Стратегические инициативы», «Стратегические инициативы» и «Умный город», а также предложить свои идеи по развитию высоких технологий в Москве по семи направлениям: здравоохранения, образования, культуры, транспорта, городской среды и ЖКХ, социальной сферы и системы «Открытое Правительство». Обсуждение продлится с 1 по 10 августа.

В материале также отмечается, что у жителей Москвы будет возможность задать вопрос представителям IT-индустрии, а также экспертам столичного правительства

В рамках цифровой стратегии Москвы «Умный город — 2030» власти планируют внедрение современных умных технологий: искусственный интеллект, интернет 5G, виртуальная/дополненная реальность, интернет вещей, блокчейн, 3D-печать, нейроинтерфейсы и большие данные (big data), — говорится в сообщении.