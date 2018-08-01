В областном центре перекроют главную площадь города

Кемерове 3 августа перекроют площадь Советов.

Как сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД по г. Кемерово, изменения в организации дорожного движения вступят в силу 3 августа в 20:00 часов. движение по площади будет перекрыто до 06:00 часов 6 августа.

Работы по ремонту теплосетей будут проводится на участке от улицы Красная до улицы 50 лет Октября. Объехать участок можно будет по улицам Арочная и Красноармейская. Водителей об изменениях в организации дорожного движения будут извещать соответствующие знаки.