Пенсионеры могут ездить в электричках бесплатно

Льготный проезд в пригородных поездах вступил в силу для пенсионеров Москвы

Столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках с 1 августа. Сервисом смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей.

Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича, сообщается на персональном сайте Сергея Собянина

Не исключено, что в первые дни введения льготы могут возникнуть проблемы, о них можно сообщить в контакт-центр "Московского транспорта" по номеру 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного телефона).