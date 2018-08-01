Ещё
Пенсионеры могут ездить в электричках бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Льготный проезд в пригородных поездах вступил в силу для пенсионеров Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках с 1 августа. Сервисом смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей.
Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича, сообщается на персональном сайте Сергея Собянина.
Не исключено, что в первые дни введения льготы могут возникнуть проблемы, о них можно сообщить в контакт-центр "Московского транспорта" по номеру 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного телефона).
Москва24: последние новости
Движение перекроют в Орликовом переулке и на участке улицы Каланчевская в ночь на 5 август Полуночные аэроэкспрессы в Шереметьево не будут курсировать с 1 по 5 августа Москвичи выберут самые полезные технологии для программы "Умный город – 2030"
Комментарии3  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут75
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал317
Лепс ударил Аллу Михееву375
В российских школах готовят революционную реформу95
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов27
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:30
В российских школах готовят революционную реформу
Общество Образование
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение