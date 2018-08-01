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График движения поездов дальнего следования Москва-Санкт-Петербург изменится с 23 октября по 16 ноября
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График движения поездов дальнего следования Москва-Санкт-Петербург изменится с 23 октября по 16 ноября 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Расписание ряда поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва-Санкт-Петербург, частично изменится с 23 октября по 16 ноября 2018 г., сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
«В связи с производством работ по реконструкции моста на линии Санкт-Петербург-Москва внесены изменения в расписание движения ряда поездов дальнего следования, курсирующих в период с 23 октября по 16 ноября 2018 г. Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».
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