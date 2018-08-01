Введён бесплатный проезд на электричках

С 1 августа 2018 года пенсионеры Москвы Московской области будут ездить на электричках бесплатно.

Возможность бесплатно путешествовать на пригородных поездах предоставлена пенсионерам совместным решением мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Как прокомментировал своё решение руководитель столицы, пригородные поезда — это неотъемлемая часть московской транспортной системы. Пользоваться ими — то же, что и пользоваться метро. А значит, будет справедливым обеспечить пенсионеров льготами так же, как в метро и МЦК.

Кому ещё предоставлен бесплатный проезд на электричках?

Бесплатный проезд предоставляется также почётным донорам СССР, России и Москвы, родителям и законным представителям детей-инвалидов, одному из родителей ребёнка-инвалида, который проходит профессиональное обучение, возраст которого не превышает 23 лет, одному родителю в многодетной семье.

А ещё бесплатно пользоваться пригородными поездами станут участники проекта, направленного на поддержку приёмных семей. Имеются в виду те, которые взяли на воспитание детей-сирот старшего возраста, детей-инвалидов. Право на бесплатный проезд предоставлено и одному из опекунов, попечителей, приёмных родителей, патронатных воспитателей, занимающихся воспитанием ребёнка-сироты.