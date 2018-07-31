Возгорание автомобильной резины на площади 60 кв. м на юго-востоке Москвы ликвидировано

В столичном районе Южнопортовый ликвидировано возгорание площадью 60 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Возгорание площадью 60 кв. м на открытой площадке в районе д. 32, корп. 8 на Волгоградском проспекте ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах отметил, что по указанному адресу на территории бывшего завода горела автомобильная резина.