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Возгорание автомобильной резины на площади 60 кв. м на юго-востоке Москвы ликвидировано
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Возгорание автомобильной резины на площади 60 кв. м на юго-востоке Москвы ликвидировано 

Агентство «Москва» 45 минут назад
В столичном районе Южнопортовый ликвидировано возгорание площадью 60 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«Возгорание площадью 60 кв. м на открытой площадке в районе д. 32, корп. 8 на Волгоградском проспекте ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах отметил, что по указанному адресу на территории бывшего завода горела автомобильная резина.
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