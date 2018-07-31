В СЗАО началось строительство оборотного тупика для станции

В СЗАО началось сооружение оборотного тупика за станцией «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

— Строители приступили к устройству ограждающих конструкций котлована, — отметил он.

Станция «Мневники» появится в северной части Мневниковской поймы. Двухпутный оборотный тупик предназначен для отстоя и оборота составов метро. Он будет находиться за станцией «Мневники» в сторону «Терехово».

Длина западного участка БКЛ от станции «Хорошёвская» до «Мневников» — 5,5 км. Его строительство планируется завершить в 2020 году.