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В СЗАО началось строительство оборотного тупика для станции
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В СЗАО началось строительство оборотного тупика для станции 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В СЗАО началось сооружение оборотного тупика за станцией «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Строители приступили к устройству ограждающих конструкций котлована, — отметил он.
Станция «Мневники» появится в северной части Мневниковской поймы. Двухпутный оборотный тупик предназначен для отстоя и оборота составов метро. Он будет находиться за станцией «Мневники» в сторону «Терехово».
Длина западного участка БКЛ от станции «Хорошёвская» до «Мневников» — 5,5 км. Его строительство планируется завершить в 2020 году.
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