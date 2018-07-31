Школы смогут выбрать дату начала учебного года

В связи с тем, что в этом году 1 сентября выпадает на субботу, школам предоставили возможность самим выбрать день начала учебного года вплоть до 3 сентября.

«Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018/2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников», — сообщает заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Павел Карпов

Школам также будет предложено провести первый учебный день на городских образовательных площадках.

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