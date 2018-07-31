Ещё
Школы смогут выбрать дату начала учебного года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школы смогут выбрать дату начала учебного года 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В связи с тем, что в этом году 1 сентября выпадает на субботу, школам предоставили возможность самим выбрать день начала учебного года вплоть до 3 сентября.
«Департамент образования города Москвы рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018/2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников», — сообщает заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Павел Карпов.
Школам также будет предложено провести первый учебный день на городских образовательных площадках.
Сообщение Школы смогут выбрать дату начала учебного года появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве откроется 30 кинотеатров под открытым небом На участке Большой Кольцевой линии появился бесплатный WI-FI На ВДНХ стартует цикл лекций «Москва в кино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву227
Российских журналистов расстреляли из засады239
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу10
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги100
США провалили пуск межконтинентальной ракеты164
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение