Вместо пустыря — зеленый сквер

31 июля пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы сообщила, что из-за жаркой погоды деревья, растущие в городе, будут не только поливать, но и мыть раствором зеленого мыла.

Особый уход требуется растениям в парковых зонах столицы, где в рамках реализации государственной программы Москвы «Развитие городской среды» продолжаются работы по комплексному благоустройству.

— За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 800 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

В районе Бескудниковский Северного административного округа столицы появился парк имени Святослава Федорова . Его строительство еще не закончено, однако он уже стал местом притяжения. Обустроенными дорожками протяженностью почти два километра уже пользуются поклонники скандинавской ходьбы, любители бега и велосипедисты.

— Я живу в этом районе 16 лет, — говорит Иван Беспалов, — я голосовал, чтобы у нас появился свой парк.

Приезжаю сюда на велосипеде и могу сказать, что вся стройка происходит на моих глазах. Очень жду открытия фонтана и скейт-парка. Раньше часто ездил в парк Горького и «Музеон», сейчас отдыхаю здесь.

На территории парка 7 детских и 7 спортивных зон, в том числе площадки для мини-футбола и хоккея. Центром же парковой зоны станет пешеходный светодинамический фонтан в 48 струй. Специалисты уже заложили бетонное основание для фонтана.

Собственный парк есть и у жителей района Дмитровский.

— В проекте благоустройства парка «Вагоноремонт» учли пожелания горожан. Москвичи предложили добавить дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской, обновить спортивную и детскую зоны, а также заменить шахматный павильон. Свои идеи они высказали на общественных обсуждениях и в ходе голосования на проекте «Активный гражданин», — подчеркнул Петр Бирюков.

В парке установят тренажеры для силовых упражнений, четыре стола для пинг-понга с навесами от дождя. Кроме того, появится площадка для игры в городки, рассчитанная на проведение районных соревнований. Среди берез и сосен оборудуют две площадки тихого отдыха, увеличится площадь игровой зоны для детей, теперь она будет более 900 квадратов. Не останутся без приятных сюрпризов и поклонники неспешных прогулок, от самого входа в парк по удобным дорожкам они смогут дойти до «Ангарских прудов».

Сегодня в Москве 781 парковая территория. Работы по их благоустройству продолжаются. Так, в парке на Ходынском поле разобьют газоны площадью 130 тысяч квадратных метров, цветники, высадят яблоневую аллею, а также обустроят два километра велодорожек.