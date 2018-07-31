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Вместо пустыря — зеленый сквер
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Вместо пустыря — зеленый сквер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
31 июля пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы сообщила, что из-за жаркой погоды деревья, растущие в городе, будут не только поливать, но и мыть раствором зеленого мыла.
Особый уход требуется растениям в парковых зонах столицы, где в рамках реализации государственной программы Москвы «Развитие городской среды» продолжаются работы по комплексному благоустройству.
— За последние восемь лет в Москве появилось около 400 парков. Наше общественное пространство будет насчитывать около 800 единиц парковых территорий. Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В районе Бескудниковский Северного административного округа столицы появился парк имени Святослава Федорова. Его строительство еще не закончено, однако он уже стал местом притяжения. Обустроенными дорожками протяженностью почти два километра уже пользуются поклонники скандинавской ходьбы, любители бега и велосипедисты.
— Я живу в этом районе 16 лет, — говорит Иван Беспалов, — я голосовал, чтобы у нас появился свой парк.
Приезжаю сюда на велосипеде и могу сказать, что вся стройка происходит на моих глазах. Очень жду открытия фонтана и скейт-парка. Раньше часто ездил в парк Горького и «Музеон», сейчас отдыхаю здесь.
На территории парка 7 детских и 7 спортивных зон, в том числе площадки для мини-футбола и хоккея. Центром же парковой зоны станет пешеходный светодинамический фонтан в 48 струй. Специалисты уже заложили бетонное основание для фонтана.
Собственный парк есть и у жителей района Дмитровский.
— В проекте благоустройства парка «Вагоноремонт» учли пожелания горожан. Москвичи предложили добавить дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской, обновить спортивную и детскую зоны, а также заменить шахматный павильон. Свои идеи они высказали на общественных обсуждениях и в ходе голосования на проекте «Активный гражданин», — подчеркнул Петр Бирюков.
В парке установят тренажеры для силовых упражнений, четыре стола для пинг-понга с навесами от дождя. Кроме того, появится площадка для игры в городки, рассчитанная на проведение районных соревнований. Среди берез и сосен оборудуют две площадки тихого отдыха, увеличится площадь игровой зоны для детей, теперь она будет более 900 квадратов. Не останутся без приятных сюрпризов и поклонники неспешных прогулок, от самого входа в парк по удобным дорожкам они смогут дойти до «Ангарских прудов».
Сегодня в Москве 781 парковая территория. Работы по их благоустройству продолжаются. Так, в парке на Ходынском поле разобьют газоны площадью 130 тысяч квадратных метров, цветники, высадят яблоневую аллею, а также обустроят два километра велодорожек.
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