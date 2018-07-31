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Храм в честь Державной иконы Божией Матери в столичном Чертанове освятят осенью
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Храм в честь Державной иконы Божией Матери в столичном Чертанове освятят осенью 

РИАМО 1 час назад
Строительство храма в честь Державной иконы Божией Матери в столичном районе Чертаново завершилось несколько лет назад, в храме уже идут богослужения, а великое освящение собора запланировано на осень этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«Великое освящение храма в честь Державной иконы Божией Матери в Чертанове может состояться уже осенью текущего года. Строительство каменного собора общей площадью более 3 тысяч квадратных метров было завершено несколько лет назад. В храме, построенном по индивидуальному проекту, уже идут богослужения. Сейчас специалисты готовятся начать настенную роспись», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, строительство храма в честь Державной иконы Божией Матери стало одной из первых строек, профинансированных исключительно на добровольные пожертвования москвичей. Возведение храма началось в начале 2000-х годов по инициативе местной общины еще до начала реализации программы по строительству православных храмов в Москве. Позже собор был включен в перечень «программных» храмов.
«Близ храма ведется строительство дома причта, в котором разместятся воскресная школа для детей и взрослых, большой актовый зал для общественных мероприятий, административные помещения и спортивный зал», — добавил Левкин.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От городского стройкомплекса программу по строительству православных храмов курирует руководитель департамента градостроительной политики столицы.
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