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Движение по 5‑й Магистральной улице на северо‑западе Москвы ограничили до 25 августа
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Движение по 5‑й Магистральной улице на северо‑западе Москвы ограничили до 25 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На северо-западе столицы ограничат движение по 5-й Магистральной улице из-за ремонтных работ, которые будут проходить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города Москвы.
«На 5-й Магистральной улице ограничат движение в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Круглосуточное ограничение коснется участка дороги возле дома 18 по 5-й Магистральной улице. Для проведения работ перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда на другой.
Перекрытие планируется в три этапа: с 27 июля по 25 августа, с 10 по 30 сентября и с 1 по 14 октября текущего года.
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