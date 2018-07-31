Движение по 5‑й Магистральной улице на северо‑западе Москвы ограничили до 25 августа

На северо-западе столицы ограничат движение по 5-й Магистральной улице из-за ремонтных работ, которые будут проходить в три этапа, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города Москвы

«На 5-й Магистральной улице ограничат движение в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Круглосуточное ограничение коснется участка дороги возле дома 18 по 5-й Магистральной улице. Для проведения работ перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда на другой.

Перекрытие планируется в три этапа: с 27 июля по 25 августа, с 10 по 30 сентября и с 1 по 14 октября текущего года.