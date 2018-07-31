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Два пешеходных перехода появились на юго-востоке Москвы
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Два пешеходных перехода появились на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Для того, чтобы обезопасить пересечение проезжей части пешеходами было принято решение об организации перехода на улице 3-я Карачаровская.
На юго-востоке столицы организованы два новых пешеходных перехода.
— Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД) было принято решение об организации нового пешеходного перехода на улице 3-я Карачаровская, в районе дома 9, корпуса 2. Переход по указанном адресу необходим для того, чтобы переходить дорогу было безопаснее, — сообщили в пресс-службе Единого транспортного портала.
Еще один пешеходный переход, по просьбам москвичей, появился на улице Текстильщиков в районе пересечения с улицей Юных Ленинцев.
Между тем в Москве началось строительство еще четырех надземных пешеходных переходов через пути МЦК (далее…).
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