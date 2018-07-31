Два пешеходных перехода появились на юго-востоке Москвы

Для того, чтобы обезопасить пересечение проезжей части пешеходами было принято решение об организации перехода на улице 3-я Карачаровская.

На юго-востоке столицы организованы два новых пешеходных перехода.

— Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД) было принято решение об организации нового пешеходного перехода на улице 3-я Карачаровская, в районе дома 9, корпуса 2. Переход по указанном адресу необходим для того, чтобы переходить дорогу было безопаснее, — сообщили в пресс-службе Единого транспортного портала.

Еще один пешеходный переход, по просьбам москвичей, появился на улице Текстильщиков в районе пересечения с улицей Юных Ленинцев.