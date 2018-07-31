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В столице ликвидируют территориальную дискриминацию
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Уровень жизни москвичей повысят в рамках программы «Мой район» 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: АГН "Москва"
Мэрия Москвы завершила разработку пятилетней комплексной программы ликвидации территориальной дискриминации под названием "Мой район". Она состоит из 125 мини-программ — по числу районов в столице, передает "ТВ Центр".
Предполагается создание единого стандарта качества жизни и городской среды. Это продолжение успешной программы "Моя улица", но в масштабах всего мегаполиса и в комплексе с другим крупным проектом — реновацией. В рамках "Моего района" продолжится расширение сети многофункциональных центров, выравнивание финансирования школ по верхней планке, строительство новых поликлиник и центров социального обслуживания.
Начиная с мая прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин проводит встречи с жителями районов, на которых собирает пожелания москвичей. Такие совещания проходят без прессы, но районные сообщества охотно размещают в интернете отчёты встреч с главой города.
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