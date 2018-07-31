Уровень жизни москвичей повысят в рамках программы «Мой район»

Мэрия Москвы завершила разработку пятилетней комплексной программы ликвидации территориальной дискриминации под названием «Мой район». Она состоит из 125 мини-программ — по числу районов в столице, передает «ТВ Центр».

Предполагается создание единого стандарта качества жизни и городской среды. Это продолжение успешной программы «Моя улица», но в масштабах всего мегаполиса и в комплексе с другим крупным проектом — реновацией. В рамках «Моего района» продолжится расширение сети многофункциональных центров, выравнивание финансирования школ по верхней планке, строительство новых поликлиник и центров социального обслуживания.

Начиная с мая прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин проводит встречи с жителями районов, на которых собирает пожелания москвичей. Такие совещания проходят без прессы, но районные сообщества охотно размещают в интернете отчёты встреч с главой города.