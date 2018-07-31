1 сентября растянется в Москве на три дня

Школы Москвы могут начать учебный год в любой день до 3 сентября

Торжественные мероприятия по случаю Дня знаний и начала нового учебного года в школах Москвы пройдут до 3 сентября включительно. В связи с выходными днями конкретную дату определят сами учебные заведения, сообщается во вторник на официальном портале мэра столицы со ссылкой на департамент образования. "Мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по 3 сентября включительно", — цитирует портал заместителя руководителя Департамента образования Москвы Павла Карпова. По его словам, департамент рекомендовал школам организовать эти мероприятия с учетом планов родителей и самих учеников. Директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов в интервью порталу отметил, что суббота практически во всех школах города не является учебным днем. По его мнению, если школы планируют торжественные мероприятия именно 1 сентября, то лучше провести их не в стенах учебного заведения, а на других городских образовательных площадках. День знаний — праздник, начало нового учебного года в России , отмечается 1 сентября, начиная с 1984 года. По традиции День знаний совпадает с датой начала нового учебного года, в 2018 году 1 сентября приходится на субботу.