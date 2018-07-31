Первый день августа в Казани будет жарким 

Август Татарстан и Казань встретят теплой погодой. Так, предстоящей ночью в Казани прогнозируется северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. Днем 1 августа ветер будет северо-западный умеренный. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. В целом по республике в первый день последнего месяца лета также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью составят 10-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов выше нуля.