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Первый день августа в Казани будет жарким
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"Целебное фото" Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня
"Целебное фото" Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня

Первый день августа в Казани будет жарким 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Август Татарстан и Казань встретят теплой погодой. Так, предстоящей ночью в Казани прогнозируется северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. Днем 1 августа ветер будет северо-западный умеренный. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. В целом по республике в первый день последнего месяца лета также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью составят 10-15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов выше нуля.
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