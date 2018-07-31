Ещё
Мобильное приложение для пополнения карты «Тройка» пользуется популярностью у москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Целебное фото" Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня
"Целебное фото" Лаврова, наказание за Крымский мост и другие события дня

Мобильное приложение для пополнения карты «Тройка» пользуется популярностью у москвичей 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять билет «Кошелек» карты «Тройка», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра столицы Максима Ликсутова.
«Прирост количества операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам», — заявил Максим Ликсутов.
Отмечается, что после пополнения карты через приложение ее необходимо активировать. Для этого «Тройку» надо приложить к желтым валидаторам, которые есть на любой станции подземки рядом с кассами. Оплатить билет «Кошелек» карты «Тройка» можно также в кассах и автоматах по продаже билетов ГУП «Московский метрополитен», автоматизированных киосках ГУП «Мосгортранс», через агентскую сеть терминалов партнеров и в банкоматах на станциях метро.
Мои Черемушки: последние новости
На Большой кольцевой линии метро появился бесплатный Wi-Fi До 2 октября в Черемушках перекроют движение по Нахимовскому проспекту В Москве запустили трамвай, рассказывающий о преимуществах бестурникетной системы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы имена убитых россиян в Африке183
Лепс ударил Аллу Михееву97
В Африке убили россиян143
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России290
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки30
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение