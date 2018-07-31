Мобильное приложение для пополнения карты «Тройка» пользуется популярностью у москвичей

Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять билет «Кошелек» карты «Тройка», сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра столицы Максима Ликсутова

«Прирост количества операций по пополнению баланса «Кошелька» с помощью приложения «Метро Москвы» достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам», — заявил Максим Ликсутов.

Отмечается, что после пополнения карты через приложение ее необходимо активировать. Для этого «Тройку» надо приложить к желтым валидаторам, которые есть на любой станции подземки рядом с кассами. Оплатить билет «Кошелек» карты «Тройка» можно также в кассах и автоматах по продаже билетов ГУП «Московский метрополитен», автоматизированных киосках ГУП «Мосгортранс», через агентскую сеть терминалов партнеров и в банкоматах на станциях метро.