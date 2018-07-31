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Ограничение движение автотранспорта на улице Летчика Бабушкина продлится до 10 августа
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Ограничение движение автотранспорта на улице Летчика Бабушкина продлится до 10 августа 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Соответствующие меры приняты в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Радужная продлится до 10 августа. Движение будет ограничено на ул. Летчика Бабушкина от д. 9, корп. 1 до д. 5», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта на указанном участке будет ограничено на одной полосе. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты следования, а также быть внимательными при соблюдении дистанции перед впереди идущими автомобилями. (ео)
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