Ограничение движение автотранспорта на улице Летчика Бабушкина продлится до 10 августа

Соответствующие меры приняты в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Радужная продлится до 10 августа. Движение будет ограничено на ул. Летчика Бабушкина от д. 9, корп. 1 до д. 5», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта на указанном участке будет ограничено на одной полосе. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты следования, а также быть внимательными при соблюдении дистанции перед впереди идущими автомобилями. (ео)