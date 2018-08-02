Более 1,5 тыс. реконструкторов поучаствуют в фестивале «Времена и Эпохи» в Москве

Более 1,5 тысяч участников примут участие в фестивале исторической реконструкции «Времена и Эпохи», который пройдет в Москве с 10 по 22 августа, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

«Уже более 1,5 тысяч реконструкторов зарегистрировались на сайте, соответственно, они примут участие. Помимо российских участников, которых большинство, к нам приедут гости из 20 зарубежных стран, которые представят также разные времена и эпохи. Надеюсь, москвичам и гостям столицы будет интересно узнать об исторических событиях каменного века, наполеоновских времен, Римской империи и так далее», — сказал Немерюк.

Он добавил, что отличие фестиваля в этом году заключается в том, что он займет десятки площадок по всему городу, расширив свою географию. Преимущественно площадки расположены в центральной части города, а также задействованы парки «Красная Пресня», «Дружба» и другие площадки. Все новости и события фестиваля можно узнать на сайте «Московские сезоны».

«В Москве с 10 по 22 августа пройдет уже полюбившийся москвичам фестиваль «Времена и Эпохи». Пройдет он на 30 площадках по всему городу, основные площадки, их 17, будут расположены на Бульварном кольце. Москвичи и гости столицы смогут узнать об истории, увидеть разные эпохи, начиная от каменного века, заканчивая 80-ми годами 20-го века», — сказал Немерюк.

Он отметил, что реконструкторы подготовили интересную обширную программу, помимо того, что люди смогут узнать о быте тех или иных народов, воинов, можно будет посмотреть реконструкцию различных событий, можно будет принять непосредственное участие в мастер-классах, приобрести необычные тематические товары и сувениры.