Короткие рейсы №800к организуют с 1 августа на маршруте автобуса №800 на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы с 1 августа 2018 г. будут организованы короткие рейсы №800к на маршруте автобуса №800, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 1 августа 2018 г. на маршруте автобуса №800 организуются короткие рейсы №800к «Метро „Октябрьское поле“-3-й Волоколамский проезд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от станции метро «Октябрьское поле» автобусы №800к будут следовать по ул. Маршала Бирюзова, Маршала Конева и 1-му Волоколамскому проезду до новой остановки «3-й Волоколамский проезд». Обратно — по 3-му Волоколамскому проезду, ул. Маршала Рыбалко, Маршала Конева и Маршала Бирюзова к метро «Октябрьское поле» с разворотом через ул. Маршала Соколовского, Маршала Рыбалко и Народного Ополчения.

«Режим работы — ежедневно с 7:00 до 21:00», — добавили в пресс-службе.